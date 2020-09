Sofia Kenin heeft de nodige moeite in de eerste ronde op Roland Garros, maar herpakt zich na blamage in finale van Rome

Sofia Kenin heeft haar eerste partij op Roland Garros afgesloten met winst. Een ferme opsteker na haar verschrikkelijk finale tegen Victoria Azarenka in de finale van het toernooi van Rome.

Sofia Kenin nam het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen Liudmilla Samsonova (WTA-125). Samsonova had nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grand slam en zou dus geen problemen mogen opleveren voor Kenin.

Maar met haar krachtige slagen bezorgde ze Kenin toch de nodige problemen. De eerste set moest Kenin dan ook al een achterstand goedmaken, maar uiteindelijk won ze die wel met 6-4.

In de tweede set kreeg Kenin het moeilijk en Samsonova haalde het dan ook met 3-6. Na bijna twee uur spelen kon Kenin dan toch de zege over de streep trekken. In set drie werd het 6-3.

Een deugddoende zege voor Kenin. Haar laatste wedstrijd werd de finale van het toernooi in Rome. Daar kreeg ze een 6-0, 6-0 opdonder van Victoria Azarenka. "Aan die wedstrijd wil ik niet meer herinnerd worden. Ik zal die nooit meer herbekijken. Maar ik wil ook toegeven dat Azarenke een hele sterke wedstrijd speelde."