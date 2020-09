Serena Williams geeft verstek voor tweede ronde

Serena Williams moet noodgedwongen opgeven op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. De huidige nummer 9 van de wereld heeft last van een blessure in haar achilles.

Serena Williams moest normaal gezien opdraven tegen de Bulgaarse Pironkova in de tweede ronde van Roland Garros maar heeft moeten opgeven zonder te spelen. Zo blijft Williams op drie eindzeges steken in Parijs en bovendien op 23 grandslamtitels in totaal, nog altijd eentje minder dan het absolute record van Margaret Court.

"Kan niet meer wandelen"

"Ik wou hier echt mijn best doen maar mijn achilles is niet genoeg hersteld na de US Open", zegt Serena Williams op een persconferentie. "Ik heb moeite met wandelen dus dat is een teken dat ik eigenlijk nog wat meer moet herstellen."

"Mijn lichaam is wel fit, het is geen slijtageprobleem maar wel een acute blessure. Als mijn knie geblesseerd zou zijn, zou ik me meer zorgen maken. Ik heb het geprobeerd, ik geef me altijd meer dan 100% maar ik wil niet tot het punt komen dat die achilles helemaal kapot gaat", is de verklaring van de jongste Williams-zus.