Mertens strijdt woensdagnamiddag voor een plek in de derde ronde op Roland Garros

Elise Mertens is samen met Alison Van Uytvanck de enige Belg die is kunnen doorstoten naar de tweede ronde van Roland Garros in Parijs. Donderdagmiddag staat haar wedstrijd in de tweede ronde gepland tegen de Estse Kaia Kanepi.

Kanepi is een ex-topspeelster die ondertussen op de terugweg zit. In 2012 stond ze nog op plaats 15 van de WTA-wereldranglijst maar op haar 35e is ze nu uit de top 100 gevallen met een 106e plaats. Met uitzondering van de Australian Open heeft zo op elk grandslamtoernooi tweemaal de kwartinale behaald.

De vorige keer dat dat in Parijs gebeurde, was wel pas in 2012. Het lijkt dus dat Mertens de torenhoge favoriet is voor dit duel. Op de US Open enkele weken geleden sneuvelde ze in de tweede ronde.

Elise Mertens staat op plaats 20 op de wereldranglijst. Twee jaar geleden behaalde ze met een 4e ronde haar beste resultaat in Parijs. Op de US Open verloor ze in de kwartfinale van een ijzersterke Azarenka.

Mertens-Kanepi is de derde match op court 7 na een mannenwedstrijd en een vrouwenwedstrijd. Op het moment van schrijven gaat de vrouwenwedstrijd beginnen en is het daarna dus aan Mertens.