Nummer 5 van de wereld uitgeschakeld in de eerste ronde op Roland Garros

Daniil Medvedev en Roland Garros: het zal nooit een goede match worden. De Rus is er namelijk opnieuw niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op Roland Garros. Het is al de vierde keer dat hij wordt uitgeschakeld in de eerste ronde op het toernooi.

U moet niet meer naar Daniil Medvedev zoeken in de tweede ronde op Roland Garros. De nummer 5 van de wereld heeft in de eerste ronde namelijk verloren van de Hongaar Marton Fucsovics. Medvedev verloor in 4 sets: 4-6, 6-7, 6-2 en 1-6. Roland Garros is duidelijk niet het favoriete Grandslamtoernooi van Medvedev. Het is namelijk al de vierde keer dat de Rus wordt uitgeschakeld in de eerste ronde in Parijs.