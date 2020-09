Krijgen we toch nog een 2e Belg in te tweede ronde op Roland Garros?

Twee dagen na de uitschakeling van David Goffin, Greet Minnen en Kirsten Flipkens; is het de beurt aan Alison Van Uytvanck om zich te kwalificeren voor de tweede ronde op het granslamtoernooi van Roland Garros in Parijs.

Van Uytvanck (WTA-65) staat om 11u gepland in Parijs op court 12 tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-50). Enkel Elise Mertens heeft zich voorlopig kunnen plaatsen voor de tweede ronde.

Er liggen kansen voor Van Uytvanck want de Zweedse verloor vorig jaar bijvoorbeeld nog van Kirsten Flipkens op de US Open en ging met 0-6, 2-6 kansloos onderuit tegen Elise Mertens. Het beste resultaat van de Zweedse op een grandslamtoernooi is de 3e ronde op de US Open in 2018. In Parijs kwam ze nooit verder dan de tweede ronde.

Van Uytvanck haalde het in 2015 tot in de kwartfinales in Parijs, haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Als ze doorgaat, moet ze hoogstwaarschijnlijk tegen Donna Vekic, het nummer 28 oop de wereldranglijst.

In het dubbel moeten Gille en Vliegen het om 11u opnemen tegen het Argentijns-Monegaskische duo Molteni-Nys. Ook Van Uytvanck doet nog mee aan het dubbelspel, samen met haar vriendin Greet Minnen. Mertens en Flipkens doen met hun dubbelpartners ook nog mee in het vrouwendubbel.