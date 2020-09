Verliezend finaliste uit 2019 vernederd terwijl Nadal, Serena en ook nipt Muguruza winst boeken op Roland Garros

Het was een boeiende dag op Roland Garros, met kleppers als Rafael Nadal en Serena Williams die al bij al vlot wist te winnen. Muguruza won ook, maar heel wat minder vlot. Wel moest het schaars toegelaten publiek afscheid nemen van Markéta Vondroušová.

En dat is toch ook een opvallende naam. Vondroušová haalde vorig jaar nog de finale in Parijs. Deze keer moest de 21-jarige Tsjechische het onderspit delven in een duel der youngsters tegen de 19-jarige Iga Świątek uit Polen. Die laatste liet geen spaander heel van het vijftiende reekshoofd en haalde uit met 6-1 en 6-2.

Nog in het damestoernooi had Serena Williams het in de eerste set niet onder de markt met haar landgenote Kristie Ahn. Williams kwam 2-4 achter, maar de set draaide uit op een tiebreak en die zette de 23-voudige grandslamwinnares wel naar haar hand. Daarmee was de veer bij Ahn ook meteen gebroken. Williams stoomde door en won met 7-6 (7/2) en 6-0.

Garbiñe Muguruza, de Roland Garros-winnares van 2016, leek enkele wisselvallige jaren achter zich te laten met een finaleplek op de Australian Open. In Parijs was de Spaanse echter toch weer heel dicht bij een vroege uitschakeling. Tegen Zidanšek was het kantje boord. De Sloveense kraakte na drie uur alsnog. Het werd 7-5, 4-6 en 8-6.

Bij de mannen heeft Rafael Nadal zijn jacht op een dertiende eindzege op Roland Garros ingezet. De Bulgaar Gerasimov deed het verdienstelijk in de eerste twee sets, maar kon Nadal zoals verwacht niet doen wankelen. Het werd 6-4, 6-4 en 6-2 voor het tweede reekshoofd.