Geen verrassing in tweede topaffiche: Dominic Thiem stuurt US Open-winnaar van 2014 naar huis op Roland Garros

De loting van Roland Garros heeft gezorgd voor topaffiches in de eerste ronde, en ook Dominic Thiem is bij één van die duels betrokken. De kersverse US Open-kampioen moest het meteen opnemen tegen Marin Cilic, die de US Open won in 2014.

De wedstrijd begon atypisch met een break en een rebreak. Naar het einde van de eerste set toe sloeg Thiem nog eens toe op de opslag van de tegenstander. In het volgende game maakte Thiem een 0-40-achterstand goed, om een nieuwe rebreak te vermijden en zo de set binnen te halen. Nadien kwam de Oostenrijker niet meer in de problemen. Na een vroege break in set twee had Thiem steevast het betere van het spel. In het begin van de derde set kwam Cilic wel 0-2 voor, maar ook die scheve situatie trok Thiem vlot recht. Het derde reekshoofd plaatste zich zo voor de tweede ronde met 6-4, 6-3 en 6-3. NET ALS WAWRINKA Thiem - Cilic was overigens niet het eerste duel tussen twee grandslamkampioenen op Roland Garros. Zondag keken ook Stanislas Wawrinka en Andy Murray tegenover mekaar. Net als Thiem begon ook Wawrinka in Parijs met een overwinning in drie sets.