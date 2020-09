Tijdelijke stopzetting door regen houdt Elise Mertens niet tegen op weg naar tweede ronde Roland Garros

In tegenstelling tot David Goffin heeft Elise Mertens wel de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Het waren nochtans voor haar ook geen evidente omstandigheden. Het is koud in Parijs en ook de regen bleef niet achterwege. Mertens liet zich niet uit haar lood slaan.

Elise Mertens moest door de regen geduld oefenen eer ze in actie komen. Bij 1-1 in haar wedstrijd tegen de Russische Gasparyan drong een regenpauze zich opnieuw op. Toen het spel hervat kon worden, nam een gefocuste Mertens toch vlot afstand van haar opponente. Het was grotendeels hetzelfde spelbeeld in de tweede set. Gasparyan kon wel iets meer weerwerk bieden, maar Mertens bleef het betere van het spel genieten. Bij 5-3 kwam het nog tot een lang spelletje. Desalniettemin wist Mertens het af te maken met 6-2 en 6-3.