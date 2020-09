Goffin roemloos uitgeschakeld door toptalent in eerste ronde op Roland Garros

Roland Garros is allerminst een succes geworden voor David Goffin. Onze landgenoot mocht het grandslamtoernooi openen, maar had wel een bijzonder zware loting met meteen een duel tegen Jannik Sinner. Het Italiaanse toptalent versloeg Goffin in drie sets.

Sinner liep in de loop van de eerste set al een break uit, maar die achterstand wist Goffin nog wel goed te maken. Op dat moment leek de Belg zelfs lichtjes de beter van het spel te hebben. Het einde van de set was dan weer van mindere kwaliteit van de kant van Goffin. 6-0 IN TWEEDE SET Zo was de trend meteen gezet voor het vervolg van de wedstrijd. Na het binnenhalen van de eerste set bleef Sinner doorduwen zonder Goffin ook maar iets cadeau te doen. Goffin wist in de tweede set zelfs geen enkel spelletje te winnen. Het was dan hopen op een ommekeer in set drie, maar ook daar kwam niets van in huis. Zo werd het wel een erg snelle exit voor Goffin. Sinner klopte hem met 7-5, 6-0 en 6-3.