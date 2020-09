Flipkens en Minnen kansloos onderuit op Roland Garros

Elise Mertens kon zich plaatsen voor de tweede ronde van Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs. Maar op de Belgische nummer 1 bij de vrouwen na, was het een zwarte dag voor de Belgen in Parijs. Na David Goffin zijn nu ook Kirsten Flipkens en Greet Minnen uitgeschakeld.

Flipkens (WTA-79) nam het op tegen de Russische Putinseva (WTA-27), wiens favoriete ondergrond niet toevallig het gravel van Roland Garros is. In de eerste set stond Flipkens in een mum van tijd 0-4 achter. Daarna kon ze één game winnen maar daar bleef het bij: 6-1 in de eerste set.

In de tweede set kan Flipkens haar eerste opslagspel nog wel winnen maar daarna loopt de Russin opnieuw uit tot 1-5. Flipkens breakt nog tot 2-5 maar kan daarna haar eigen opslagspel niet winnen: 6-2 in de tweede set.

Minnen

Greet Minnen (WTA-111) begon ongeveer gelijktijdig aan haar partij met de Argentijnse Podorska (WTA-131). De wedstrijd was spijtig genoeg ook bijna even snel afgelopen. Na de eerste twee games verloren te hebben in de eerste set, knokte ze zich terug tot 2-2. Toch verloor ze de eerste set met 2-6.

In de tweede set kon ze enkel haar eerste opslagspel winnen om dan elke game te verliezen waardoor ze met 1-6 onderuit ging.

Alison Van Uytvanck moet het nog opnemen tegen de Zweedse Rebecca Peterson, maar voorlopig is Elise Mertens de enige Belg in de tweede ronde op Roland Garros.