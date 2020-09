Azarenka heeft het niet voor het Parijse weer: "Ik woon in Florida, hier ga ik bevriezen"

Victoria Azarenka heeft zich in de eerste ronde meteen laten gelden tegenover de officials op Roland Garros. De Wit-Russische moest op de baan blijven wachten terwijl het weer niet ideaal was en liet van zich horen.

Het weer is ook in Parijs omgeslagen tegenover vorige week. Veel wind en regen, van zomerweer is geen sprake meer. De wedstrijdorganisatie was aan het twijfelen om de wedstrijd tussen Azarenka en Danka Kovinic te laten starten met de wisselende weersomstandigheden.

"Jullie lachen ermee, toch?", vroeg Azarenka zich af onder een paraplu op de bank. "Jullie begrijpen helemaal niet wat het is om in dit weer te spelen. Ik klaag niet vaak maar dit is belachelijk. Ik ga bevriezen, het is veel te koud."

"Ik woon in Florida, ik zit normaal gezien altijd in warme omgevingen. Het is te nat om mijn racket vast te houden, ik ga hier echt niet blijven zitten als een eend", waarna ze rechtstond en de baan verliet.

Na de regen won Azarenka eenvoudig in twee sets.