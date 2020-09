David Goffin wil knallen op Roland Garros: "Ik ben er klaar voor"

David Goffin voelt zich goed en ondanks een zware loting wil de Luikenaar zich tonen op Roland Garros.

Nochtans had hij het bij zijn terugkeer naar gravel redelijk lastig. In Rome verloor hij van Marin Cilic (6-2, 6-2). "Ik was er toen niet kaar voor, nu wel", zei Goffin daarover tegen Sporza.

"Ik dacht dat ik na de US Open de omschakeling naar gravel meteen kon maken, maar ik was er niet klaar voor. Dat ben ik nu wel. Ik heb Hamburg laten vallen en heb een week goed getraind om het goede gevoel op gravel terug te krijgen."

Met het 19-jarige supertalent Jannik Sinner heeft Goffin zwaar geloot in de eerste ronde, maar Goffin gelooft erin. "Het is een heel zware loting. Sinner is heel sterk, één van de lastigste tegenstanders die ik kon krijgen in de eerste ronde."

"De omstandigheden moeten wel in mijn voordeel spelen. Door de koude en de vochtigheid zijn de ballen zwaarder en trager dan andere jaren. Ik ben klaar om een goed toernooi te spelen."