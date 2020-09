Kimmer Coppejans uitgeschakeld in laatste kwalificatieronde voor hoofdtabel Roland Garros

Kimmer Coppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hooftabel op Roland Garros. In de laatste kwalificatieronde moest hij zijn meerdere erkennen in Marco Cecchinato. Het werd 1-6 en 2-6.

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel op Roland Garros. Onze landgenoot had de eerste twee kwalificatierondes overleefd, maar de derde en laatste kwalificatieronde kon hij niet met een overwinning afsluiten.

Coppejans nam het op tegen Marco Cecchinato, de nummer 110 van de wereld. Coppejans kwam nooit echt in de wedstrijd en verloor na twee sets: 1-6 en 2-6. Ook Arthur De Greef, Ruben Bemelmans en Yanina Wickmayer hebben zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel.