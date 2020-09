Franse premier zet puntjes op de i: Roland Garros lijkt dan toch ook toernooi zonder publiek te worden

In tegenstelling tot de US Open was het de bedoeling dat er op Roland Garros wel publiek aanwezig zou kunnen zijn. Een verstrenging van de regels in Frankrijk gooit echter roet in het eten. Roland Garros lijkt zo alsnog een editie achter gesloten deuren te worden.

De organisatie van Roland Garros had de wens vooropgesteld om elke dag 5 000 tennisliefhebbers te kunnen ontvangen. Omdat de coronacijfers weer de hoogte ingaan, mogen grote evenementen nog slechts doorgaan met maximaal 1 000 aanwezigen. 1 000 AANWEZIGEN SPELERS EN ENTOURAGE INBEGREPEN Die regel gaat pas in op maandag, maar zou toch ook al zijn impact hebben op Roland Garros. Dat heeft de Franse premier Jean Castex laten weten. Die liet ook nog eens duidelijk verstaan dat het aantal van 1 000 mensen ook slaat op spelers, hun entourage etc. Het betekent dus niet dat er elke dag 1 000 fans in de tribunes zitten. In dat geval zal er nauwelijks of geen mogelijkheid zijn om fans toe te laten tot de wedstrijd en gaat Roland Garros 2020 alsnog een editie achter gesloten deuren worden.