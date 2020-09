Nog slechts één Belgische qualifier mag hopen op hoofdtabel: Ruben Bemelmans verliest driesetter

Na twee prima overwinningen in de eerste kwalificatieronden is Ruben Bemelmans in zijn derde match in Parijs toch geconfronteerd met een nederlaag. Daardoor loopt onze landgenoot een stek op de hoofdtabel van Roland Garros mis.

Bemelmans kwam uit tegen de Duitser Daniel Altmeier, het nummer 183 van de wereld. Altmaier haalde de eerste set binnen met 6-3. Bemelmans reageerde wel knap en speelde een hele sterke tweede set. Hij gunde zijn opponent in die set slechts één spelletje. Helaas kon Bemelmans die lijn niet helemaal doortrekken. Het momentum kantelde toch weer de kant van Altmaier op. Die haalde na 1 uur en 51 minuten de overwinning binnen met 6-3, 1-6 en 6-3. Tenzij hij nog opgepikt wordt als lucky loser dus geen Roland Garros voor Bemelmans. COPPEJANS SPEELT VRIJDAG Via de kwalificaties kan enkel Kimmer Coppejans als Belg dus de hoofdtabel halen. Hij speelt vrijdag zijn laatste kwalificatiematch tegen Cecchinato.