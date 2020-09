Meteen clash tussen grandslamkampioenen op Roland Garros, Goffin tegenover toptalent Sinner

De loting voor Roland Garros heeft een kraker van jewelste opgeleverd en ook David Goffin wacht meteen een moeilijke affiche. De beste mannelijke Belgische speler moet het opnemen tegen Jannik Sinner. De meeste aandacht zal echter gaan naar het duel tussen Stanislas Wawrinka en Andy Murray.

Stanislas Wawrinka en Andy Murray zijn allebei drievoudige grandslamkampioenen die de laatste jaren geconfronteerd werden met heel wat blessureleed. Wawrinka is wel nog de nummer 17 van de wereld, Murray is gezakt naar de 111de plaats op de wereldranglijst. De Schot kreeg wel een wildcard voor Roland Garros en komt in de eerste ronde meteen tegen Wawrinka uit.

Een duel om naar uit te kijken dus en sowieso nemen we na de eerste ronde afscheid van een grote naam. Murray - Wawrinka was vorig jaar overigens de finale van de European Open in Antwerpen, met Murray toen als winnaar.

Nog in het mannentoernooi speelt David Goffin tegen de 19-jarige Jannik Sinner, een toptalent uit Italië. Meteen een verraderlijke affiche dus voor de Luikenaar. Onze nummer één bij de vrouwen, Elise Mertens, speelt tegen de Russische Margarita Gasparyan (WTA-122).

MINNEN WACHT NOG OP OPPONENTE

Ook Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens kennen hun eerste tegenstandster. Van Uytvanck moet de Zweedse Rebecca Peterson zien te verslaan. Flipkens komt uit tegen de Kazachse Yulia Putintseva. Greet Minnen treft in haar eersterondepartij een kwalificatiespeelster. Nog even afwachten dus wie dat gaat worden.