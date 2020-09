European Open trekt heel wat mooie namen

De European Open die gepland staat op 8 oktober zal maar liefst acht namen verwelkomen uit de top 20 van de ATP-ranking.

Dat heeft organisator Dick Norman vandaag bekendgemaakt. Het was al bekend dat David Goffin zou deelnemen, maar naast de Belgische toptennisser komen er nog zeven anderen uit de top 20 van de ATP-ranking.

De grootste naam zou die van Matteo Berrettini (ATP-8) wel eens kunnen zijn. Hij staat het hoogst op de ATP-ranking en is de enige top 10 speler die aanwezig zal zijn. De 24-jarige Italiaan heeft al drie ATP-titels achter zijn naam staan.

Hij krijgt echter goed gezelschap. Zo doen met Fabio Fognini (ATP-15), Milos Raonic (ATP-20) en Grigor Dimitrov (ATP-19 ) nog enkele grote namen mee.

Zij zullen spelen in de Lotto Arena in Antwerpen voor dagelijks 1.600 fans. Dat is het maximaal aantal toegelaten fans per dag.