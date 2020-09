Coppejans zet opnieuw scheve situatie knap recht en staat op één zege van hoofdtabel Roland Garros

Kimmer Coppejans is in Parijs nog eens volop aan het laten zien hoe goed het graveltennis hem ligt. En Coppejans laat ook zien hoe weerbaar hij is. Net als tijdens zijn eerste match wist hij ook in de tweede kwalificatieronde een set achterstand goed te maken.

Niet simpel om te doen tegen Martin Klizan, een Sllovaak die bij tijd en stonde toch ook al fraaie dingen liet zien op gravel. Klizan liep ook meteen 0-3 uit. Coppejans kwam nog terug tot 2-3, maar kon nadien geen spelletje meer sprokkelen in de eerste set.

Met een vroege break in set twee liet Coppejans zien dat het hem menens was om voor de ommekeer te zorgen. Net als in zijn vorige wedstrijd, toen hij de openingsset verloor met 0-6, om nadien alsnog de wedstrijd winnend af te sluiten. Ook tegen Klizan een overtuigende Coppejans in set twee en dat vertaalde zich ook in de cijfers: 6-2 was de setstand.

BESLISSENDE BREAK BIJ 3-3 IN DERDE SET

Bij 1-1 in de derde set pakte Coppejans opnieuw twee spelletjes op rij. Klizan had nog wel een antwoord in huis en maakte er 3-3 van. Waarna Coppejans onmiddellijk weer een break realiseerde. Deze keer was het de definitieve beslissing in de partij. Coppejans haalde het met 2-6, 6-2 en 6-4 en plaatste zich zo voor de derde en laatste kwalificatieronde op Roland Garros.