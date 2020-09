Yanina Wickmayer uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde op Roland Garros

Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op Roland Garros. Ze is uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Ze verloor van de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove.

Yanina Wickmayer is op Roland Garros niet verder geraakt dan de eerste kwalficatieronde. Lesley Pattinama Kerkhove was in twee sets te sterk voor onze landgenote. Volgens Sporza werd het 4-6 en 5-7.

Ook vorig jaar kon Wickmayer zich niet plaatsen voor de hoofdtabel op Roland Garros. Naast Wickmayer zal ook Kim Clijsters niet op het toernooi te zien zijn. Na de US Open vertelde ze namelijk dat ze dit seizoen niet meer in actie zal komen.