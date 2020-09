Tennisser is kwaad op organisatie Roland Garros: "Als het Nadal was, had hij wel recht gehad op een nieuwe test"

Damir Dzumhur zal niet op de hoofdtabel te zien zijn van Roland Garros. De Bosniër is namelijk niet welkom in de kwalificatierondes, omdat zijn trainer positief heeft getest op het coronavirus. Volgens Dzumhur en zijn trainer gaan het om een vals-positieve test, maar ze krijgen geen tweede test.

Opvallend nieuws op Roland Garros. De organisatie heeft volgens Sporza namelijk beslist om Damir Dzumhur niet toe te laten tot de kwalificatierondes, omdat zijn trainer, Petar Popovic, positief heeft getest op het coronavirus.

Volgens Popovic kon dit echter niet, omdat hij al eens besmet is geweest en zijn lichaam vol antilichamen zit. Dzumhur hoopte dus op een nieuwe test voor zijn trainer, omdat het volgens hem vals-positief was, maar de organisatie laat geen tweede test toe.

Dzumhur is niet tevreden over de gebeurtenissen. "Als het bij Nadal zou gebeuren, zou hij wel een tweede test krijgen", staat te lezen bij Sporza. De Bosniër heeft ook al een foto op Instagram gezet waarbij te zien is dat Popovic een dag na zijn positieve test opnieuw was getest. Deze keer was de test negatief.