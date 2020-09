Stan Wawrinka neemt afscheid van coach met wie hij drie Grand Slams won

Stanislas Wawrinka voert een belangrijke wijziging door in zijn entourage. De Zwitser werkt niet langer samen met Magnus Norman, de Zweed die de voorbije jaren de succescoach van Wawrinka geworden is. Ondanks steevast te moeten optornen tegen de Grote Drie behaalde Wawrinka drie grandslamtitels.

"Na acht jaar hebben Magnus Norman en ik beslist om in onderlinge overeenstemming uit mekaar te gaan", kondigt Wawrinka aan op Instagram. "We hebben een genietbare en enorm succesvolle samenwerking gehad. We hebben samen de top bereikt en ik wil hem bedanken om me alles helpen te winnen waar ik van kon dromen."

Naast de baan zullen de twee wel nog een goed contact onderhouden. "Hij zal altijd een goede vriend blijven. Het winnen van drie Grand Slams heeft mijn leven veranderd en ik had het niet kunnen doen zonder hem." Op het toernooi van Rome coachte Norman Wawrinka dus voor het laatst.

Daar leed Wawrinka overigens een verrassende nederlaag in de eerste ronde tegen Lorenzo Musetti. Aan de pas afgelopen US Open nam Wawrinka niet deel.