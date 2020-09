Simona Halep wint toernooi in Rome na opgave Pliskova

Derde keer, goede keer voor Simona Halep. De Roemeens won het toernooi van Rome van Karolina Pliskova.

Simona Halep (WTA-2) nam het op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-4). Halep verloor de finale van het toernooi al eens in 2017 en 2018, maar deze keer was het wel prijs.

Al moest ze daarvoor wel gedeeltelijk rekenen op fysieke problemen bij Pliskova. De Tsjechische kwam niet in haar spel, omdat ze last had. Tijdens de tweede set moest ze dan ook opgeven.

Halep had de eerste set al overtuigend met 6-0 gewonnen en op het moment van opgave stond ze ook alweer 2-1 voor.

Voor Halep is het al de dertiende wedstrijd op rij die ze wint. Ze gaat dan ook in goede doen richting Roland Garros.