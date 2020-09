Greet Minnen maakt het toptwintigspeelster erg lastig, gemiste setbal sleutelmoment

Het zit wel goed met de vorm van Greet Minnen, mogen we concluderen op basis van haar prestatie in de eerste ronde op het WTA-toernooi van Straatsburg. Daar kreeg ze een pittige tegenstandster voorgeschoteld, maar zette ze die toch fel aan het werk.

Die opponente was Elena Rybakina, het nummer 18 van de wereld en vijfde reekshoofd in Straatsburg. De Kazachse kreeg de overwinning niet cadeau. Integendeel, het was Minnen die het meest aandrong in het wedstrijdbegin en ook de eerste break forceerde.

Richting het einde van de openingsset voerde Rybakina de druk op de opslag van Minnen wel op. De Belgische stond 3-5 voor, maar het werd alsnog 7-5 voor Rybakina. Bij 4-5 had Minnen zelfs een setpunt, maar het lukte dus niet om die set ook binnen te halen.

OPHALEN VAN ACHTERSTAND TEVERGEEFS

Ondanks deze tegenslag bleef Minnen ook nadien competitief. Ze wiste in de tweede set een 4-2-achterstand uit. Bij 5-4 sloeg Rybakina wel meteen toe bij haar eerste wedstrijdpunt en was de uitschakeling toch een feit voor de verdienstelijk acterende Minnen. Eindscore: 7-5 en 6-4.