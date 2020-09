Arthur De Greef verliest van voormalig nummer vijf van de wereld in kwalificaties Roland Garros

Met Arthur De Greef is een eerste Belg in actie gekomen op het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Zijn tegenstander was wel een speler die al een hele mooie en lange carrière heeft opgebouwd: Tommy Robredo, van wie bekend is dat hij zich op het gravel wel in zijn sas voelt.

Robredo is ondertussen wel al 38. In 2006 stond hij nog vijfde op de wereldranglijst. Anno 2020 bevindt de Spanjaard zich buiten de top 200. Wel staat hij nog 101 plaatsen hoger dan De Greef. Sowieso begon Robredo dus als favoriet. De Greef maakte het hem in de eerste set wel lastig. Het verschil was slechts één break. Eens hij die eerste set op zak had, kon Robredo nog bevrijdender gaan spelen en in set twee kende hij minder moeite met De Greef. Na een uur en twintig minuten zat het erop en was de stand 6-4 en 6-2. UITSLUITINGEN Overigens werden er vijf spelers uitgesloten van de kwalificaties wegens Covid-19, maar De Greef mocht dus wel zijn wedstrijd afwerken. Ook landgenoten Kimmer Coppejans en Ruben Bemelmans komen nog in actie.