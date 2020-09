Tiende eindzege laat nog even op zich wachten: Rafael Nadal verrast door dappere Argentijn

Het eerste toernooi na de seizoensonderbreking is voor Rafael Nadal niet geworden wat hij hoopte. De Spanjaard heeft nog wat werk met het oog op Roland Garros. Nadal moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Diego Schwartzman.

Nochtans waren de twee vorige wedstrijden van Nadal wel prima, maar Schwartzman was een tegenstander van een ander kaliber. Ook een speler uit de top 15 die zich goed voelt op het gravel. Het gezegde 'klein maar dapper' moet zowat voor de Argentijn zijn uitgevonden. Nadal had zelf de kans op de eerste break. Die breakbal wist hj niet te benutten en vervolgens sloeg Schwartzman wel toe wanneer hij de kans kreeg. Zo ging het van 2-2 naar 6-2: cijfers waar Schwartzman alleen maar van kon dromen. DE BREAK TE VEEL AAN HET EINDE VAN SET 2 Toen Nadal 4-3 achter kwam in set twee, dreigde de uitschakeling al. Er volgde echter meteen een rebreak. Bij 5-5 moest Nadal opnieuw zijn service inleveren. Schwartzman wilde natuurlijk een derde set vermijden en serveerde de wedstrijd uit. Het werd 6-2 en 7-5 voor het achtste reekshoofd in Rome. Nadal won daar al negen keer, maar eindzege nummer tien is dus niet voor dit jaar.