Elise Mertens buigt na setwinst het hoofd voor nummer vier van de wereld

De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor Elise Mertens op het WTA-toernooi van Rome. Het was een mooie affiche in deze fase van het toernooi: Mertens vs nummer vier van de wereld Karolína Plíšková. Die laatste zette in de beslissende set de puntjes op de i.

Van de negen spelletjes in de eerste set waren er vijf bijzonder felbevochten. Het begon meteen met twee lang en spannende games, allebei gewonnen door Plíšková. Die zette zo meteen de toon en die vroege break was ook het verschil in de openingsset.

OPLEVING IN SET TWEE

Ook in set twee kwam Plíšková meteen 2-0 voor, maar Mertens bleef niet bij de pakken zitten. Mertens slaagde er in de loop van de partij wel in om de belangrijke punten te pakken. Zo ging het van 3-1 naar 3-5. Meteen afmaken, dacht Mertens: 3-6 dus.

Het gaf haar veel moed met het oog op de derde set, maar Plíšková had hele andere plannen en nam het commando stevig in handen. Er zat nog wel verschillende keren gamewinst in voor Mertens, maar het was telkens net niet. Zo bracht Plíšková een droge 6-0 op het bord in de beslissende set.