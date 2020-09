Lokale overheid snoeit ferm in toegelaten toeschouwersaantal op Roland Garros

Het coronavirus woedt momenteel welig door Frankrijk en dat heeft zo zijn gevolgen voor de sport. Ook Roland Garros deelt nu in de klappen.

Het prestigieuze tornooi in Parijs is het eerste tennistornooi waar er opnieuw publiek zal toegelaten worden. Al zullen er dat nu een pak minder zijn dan in de oorspronkelijke plannen.

De lokale autoriteiten reduceren het toeschouwersaantal van 11 500 naar 5000 door de opkomst van het coronavirus. Roland-Garros vindt plaats van 27 september tot 11 oktober.