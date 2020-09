Elise Mertens zet aarzelende start vlot recht en plaatst zich voor kwartfinales in Rome

Voor het vierde toernooi op rij heeft Elise Mertens minstens de kwartfinales bereikt. In het wedstrijdbegin was het nochtans even schrikken, maar nadien had Mertens het betere van het spel tegen Danka Kovinic, die vorige week in Istanboel nog Alison Van Uytvanck had geklopt.

Kovinic had in Rome ook al enkele fraaie zeges geboekt. In de eerste spelletjes was goed te zien dat het de Montenegrijnse niet aan vertrouwen ontbrak. Ze liep 0-3 uit. Eens Mertens wat meer in haar ritme kwam, kon ze aan haar inhaalrace beginnen. Ze maakte er 3-3 van en kon in het negende spel nog een keertje toeslaan. Dat volstond om de set binnen te halen.

In de tweede set waren er tal van mogelijkheden voor beiden op de return. Er vielen drie breaks op rij te noteren. Twee voor Mertens, eentje in het voordeel van Kovinic. Tijdens de twee volgende opslagbeurten wist Mertens toch nipt stand te houden. Zo nestelde ze zichzelf in de drivers' seat en kon ze het binnen de twee uur afmaken met tweemaal 6-4.