Elise Mertens brengt ook tweede opdracht in Rome tot een goed einde

Elise Mertens wint de wedstrijden die ze moet winnen en zonder al te veel problemen. Dat is een wederkerend thema de laatste weken en Mertens zet die trend voorlopig ook voor. Na haar zege tegen Hsieh klopte ze ook Magda Linette op het WTA-toernooi van Rome.

Mertens moest de Poolse bekampen in haar tweederondepartij en het werd al snel duidelijk welke richting het zou uitgaan. De eerste vier spelletjes waren allemaal voor Mertens, want Linette was wel erg kwetsbaar op haar eigen opslag. Twee opslagbeurten later had Mertens de eerste set beet.

Ook in set twee kon Mertens in het begin meteen een kloof slaan. Zo zat de Belgische nummer één natuurlijk op rozen. Ze liep verder uit naar 5-2, maar Linette knokte zich wel terug tot 5-4. Nadat Mertens vier matchballen onbenut liet, had Linette zelfs een bal om er 5-5 van te maken.

VIJFDE MATCHBAL IS RAAK

Daar slaagde ze echter niet in en de volgende gelegenheid om de zege binnen te halen werd wel gegrepen door Mertens. Het werd dus 6-2 en 6-4.