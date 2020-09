Thiem kroont zich tot overwinnaar in US Open na marathonduel tegen Zverev

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3) heeft vannacht de US Open op zijn naam geschreven. Na een vijfsetter tegen Aleander Zverev (ATP-3) trok Thiem aan het langste eind in de tie break.

Na de uitschakeling van Djokovic was het duidelijk dat het mannentennis voor de eerste keer sinds 2016 een andere grandslamwinnaar zou krijgen dan Federer, Nadal of Djokovic. Toen was dat Stan Wawrinka op de US Open.

Nu is dat dus Dominic Thiem geworden. De Oostenrijker stond eerst twee sets achter tegen Zverev. Na 6-2 en 6-4 leek Zverev op weg naar de titel. Maar in de derde set zorgde Thiem voor de ommekeer. Hij won de volgende twee sets met 4-6 en 3-6. Het zou dus tot een beslissende vijfde set komen.

Die vijfde set duurde maar liefst 1 uur en 10 minuten. In de tiebreak was het Thiem die aan het langste eind trok en het eerst 7 punten kon scoren. Na in totaal 4u op de baan te staan, verzilverde Thiem zijn matchpunt.