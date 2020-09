Geen wildcard voor Roland Garros en wellicht einde seizoen voor Kim Clijsters: "Trainen en lunchmaaltijden maken"

Kim Clijsters speelde op de US Open haar eerste wedstrijd op een Grand Slam in acht jaar, maar verloor in de eerste ronde in drie sets. In principe volgt nu de omschakeling naar het gravel, maar die ondergrond is nog extra belastend voor het lichaam. Clijsters had ook laten doorschijnen dat ze nu wel wat tijd met haar gezin wil doorbrengen.

Voor Roland Garros krijgt Clijsters geen wildcard. De Limburgse laat dan ook de andere graveltoernooien links liggen en wenst de speelsters die wel in actie komen op die toernooien veel succes. Ook is ze voor zichzelf tot een besluit gekomen.

I have decided to spend the next few weeks with my family. NYC showed how much progress I’ve made & also what I need to work on. Not sure where I’ll play next but will let you know soon. For now, back to training & school lunches ! 🎾 🍎 📚