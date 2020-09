Elise Mertens neemt de draad weer op na US Open en opent met overtuigende zege in Italiaanse hoofdstad

Switchen van gravel naar hardcourt naar opnieuw gravel. Allesbehalve makkelijk, maar Elise Mertens gaat wel goed om met alle nadelen die aan het verschuiven van bepaalde toernooien verbonden zijn. Nadat ze de kwartfinales haalde op de US Open, is ze ook in Rome goed van start gegaan.

In Italië gaat het dus om een WTA-toernooi op gravel. Als Su-Wei Hsieh dacht Mertens te verrassen, wist de speelster uit Taipei meteen waar ze aan toe was. Mertens pakte de eerste twee spelletjes. Hsieh kwam wel meteen op gelijke hoogte, maar had nadien niet veel meer in de pap te brokken.

Nadat Hsieh 2-3 voor kwam, begon Mertens aan een reeks van vier games op rij. Daarmee was de eerste set ook meteen binnen. Hsieh knokte zich naar winst in het openingsspel van set twee. Dat was ook het laatste spelletje dat ze zou winnen. Mertens raasde door en liet niets meer liggen op weg naar de overwinning. Het werd 6-3 en 6-1.