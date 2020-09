Osaka wist slechte start uit in finale en mag samen met Wim Fissette grandslamtitel vieren

Naomi Osaka heeft haar derde Grand Slam beet. Net als in 2018 is de Japanse de sterkste op de US Open. Ook een geweldig succes natuurlijk voor haar Belgische coach Wim Fissette. In de finale moest Osaka wel terugkomen van een set achterstand.

Want de eerste set leek erg op de volledige partij van Elise Mertens tegen Azarenka: de Wit-Russische die dicteerde met schitterend serveer-en retourneerwerk en er met loepzuivere slagen bovenop zat. Voor Osaka zat er op dat moment niet veel meer in dan de wedstrijd te ondergaan. OSAKA VINDT DE OPLOSSINGEN Toen Azarenka ook de eerste twee spelletjes won in de tweede set, zag zij een overwinning al in het verschiet liggen. Osaka kwam echter onmiddellijk langszij en dat was het begin van de comeback. Osaka vond stilaan de oplossingen, ging scherper spelen en bewoog beter op de baan. Daardoor kon ze het spel van Azarenka goed lezen en zelf haar sterke, vlakke slagen etaleren. Bij Azarenka sloop er ook wat meer wisselvalligheid in haar spel. Osaka trok zo de tweede set naar zich toe en liep in set drie ook 4-1 uit. De verdienste van Azarenka was dat ze strijdvaardig bleef. Ze knokte zich naar 4-3, maar verder liet Osaka het niet gaan. De partij eindigde met een backhand van Azarenka in het net. Met 1-6, 6-3 en 6-3 zette het vierde reekshoofd de finale naar haar hand.