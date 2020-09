Zverev eerste Duitser in 26(!) jaar die het tot finale US Open schopt

De finale van de US Open wordt een burenduel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP-7) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3)

Na de diskwalificatie van Novak Djokovic werd het duideiljk dat het een onuitgegeven finale van de US Open ging worden. Nadal en Federer waren namelijk ook niet aanwezing in New York.

Thiem kwalificeerde zich als eerste voor de finale. De Oostenrijker haalde het eenvoudig van de Minaur in 3 sets. De andere halve finale tussen Zverev en Carreno Busta was wat spannender. Zverev had namelijk 5 sets nodig om de taaie Spanjaard te kloppen. Hij kwam eerst 2-0 achter in sets maar draaide de rollen helemaal om in de sets die volgden en won alsnog met 2-3 in sets.

Zverev is tevens de eerste Duitser in 26 jaar die in de finale staat in New York. De vorige was Michael Stich. Stich slaagde er echter niet in om die finale te winnen, hij ging kansloos onderuit tegen Andre Agassi.