Greet Minnen en Alison Van Uytvanck nipt onderuit in driesetter in kwartfinales

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich dapper verweerd in hun kwartfinale in het dubbelspel in Istanboel. Ze moesten het opnemen tegen het derde reekshoofd, de Amerikaanse Kaytlin Christian en de Mexicaanse Giuliana Olmos. Het draaide uit op een nipte nederlaag voor de Belgische dames.

Het zag er overigens heel mooi uit toen Van Uytvanck en Minnen 1-3 voor kwamen. Zo kregen ze uitzicht op setwinst, maar ze mochten die ook snel weer uit hun hoofd zetten. Alle resterende games in de openingsset gingen naar Christian en Olmos. Als het Amerikaans-Mexicaanse duo dacht dat ze zo klaar waren met Van Uytvanck en Minnen, hadden ze het wel bij het verkeerde eind. Bij 4-3 waren Christian en Olmos slechts een paar games verwijderd van winst, maar Van Uytvanck en Minnen wonnen vervolgens drie spelletjes op rij. NET NIET IN SUPER TIEBREAK Zo moest een super tiebreak de winnaressen aanduiden. Van Uytvanck en Minnen leidden op een gegeven moment met 7-8. De volgende punten waren echter voor hun tegenstandsters, die zo het laken naar zich toe trokken. Christian en Olmos haalden het met 6-3, 4-6 en [10-8].

