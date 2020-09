Geen Nederlandse grandslamzege in New York: Kroatisch-Braziliaans duo viert in het mannendubbel

De eerste titel is uitgedeeld op de US Open. Die had naar een Nederlander kunnen gaan, maar Wesley Koolhof en Nikola Mektić grepen naast de eindzege in het heren dubbelspel. In de finale waren Mate Pavić en Bruno Soares te sterk.

Een Kroaat in beide dubbelteams, een Nederlander en een Braziliaan: dat waren de nationaliteiten die verzameld werden in de heren dubbelfinale. Koolhof en Mektić hadden eerder het Belgische duo Gillé/Vliegen uitgeschakeld en waren de enige reekshoofden die de finale bereikten, maar gaven aan het eind van de eerste set de eerste break weg. Pavić en Soares gingen nadien door op hun elan en voerden de druk nog op in de tweede set. Bij 3-2 wisten ze nog eens toe te slaan, met de tweede break uit de partij. Hun overwinning kwam nadien niet meer in het gedrang. Het laatste spelletje wonnen ze blanco. Met 7-5 en 6-3 haalden Pavić en Soares de titel binnen. Ze hadden elk apart eerder al grandslamtitels gewonnen, maar het is hun eerste triomf op een Grand Slam samen.