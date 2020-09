Duo dat Mertens/Sabalenka versloeg verrast ook derde reekshoofd en wint US Open

De nieuwe kampioenen dames dubbel op de US Open mogen het uitschreeuwen. Zij luisteren naar de namen Laura Siegemund en Vera Zvonareva. De Duitse en de Russische werden vooraf weinig kans toegedicht, maar waren op Flushing Meadows wel de sterksten.

Beide speelsters zijn wel top in het dubbelspel en pakten al eens eerder de titel op de US Open, ofwel in het dames dubbel of in het dubbel gemengdd. Op deze editie van de US Open speelden ze echter voor het eerst samen en het bleek een geweldige 'match'.

In de kwartfinales klopten Siegemund en Zvonareva al Elise Mertens en Aryna Sabalenka. Derde reekshoofd Melichar en Xu begonnen desalniettemin als favorieten aan de finale. De Amerikaans-Chinese tandem moest toekijken hoe het na het winnen van het openingsspelletje vijf games op rij verloor. Melichar en Xu deden nog wel wat terug, maar kwamen natuurlijk te laat om de scheve situatie helemaal recht te trekken.

Dat moest dan maar gebeuren door de tweede set te winnen, maar Siegemund en Zvonareva hadden meteen een break voorsprong te pakken. Die gaven ze niet meer uit handen, waardoor ze de trofee in de lucht mochten steken. Siegemund en Zvonareva wonnen de finale met tweemaal 6-4.