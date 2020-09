Azarenka klopt na Mertens ook Serena Williams en treft winnares van 2018 in US Open-finale

Victoria Azarenka had al voor een stevig statement gezorgd door Elise Mertens slechts één spelletje te gunnen. Het vermoeden dat de Wit-Russische klaar is om nog eens een gooi te doen naar een grandslamtitel, werd bevestigd in de halve finales. Ook Naomi Osaka bereikte de eindstrijd.

Enerzijds was er de opmars van Azarenka, anderzijds mikte Serena Williams nog altijd op haar 24ste Grand Slam. De Amerikaanse had zich naar winst geknokt in enkele driesetters en ging in haar halve finale sterk van start. De eerste vier spelletjes waren voor haar en er zou geen kentering meer volgen in de eerste set.

Dat gebeurde wel nadien. Bij 2-2 in de tweede set was het Azarenka die een kloof in haar voordeel op het scorebord bracht en die bleef ook staan. Azarenka schoot op haar beurt het best uit de startblokken in de derde set en gaf de winst niet meer weg. Het werd 1-6, 6-3 en 6-3.

GEEN STUNT VOOR BRADY

Tegenstandster in de finale is Naomi Osaka. De Japanse kreeg wel lang weerwerk van Jennifer Brady. In de eerste twee sets was die laatste de enige die een break kon forceren. Osaka had via een tiebreak ook wel een set naar zich toegetrokken en had in het laatste deel van de wedstrijd het betere van het spel: 7-6 (7/1), 3-6 en 6-3.