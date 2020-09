ATP kondigt vier nieuwe toernooien aan dit jaar

We krijgen dit jaar vier nieuwe toernooien te bewonderen op de ATP- en WTA-kalender. Dat heeft ATP zelf aangekondigd.

Door de coronacrisis zagen we dit jaar heel wat toernooien in het water vallen en ook de US Open is niet hetzelfde als anders door de vele afzeggingen.

Daarom heeft ATP aangekondigd vier nieuwe toernooien toe te voegen, waaronder één bij de vrouwen. We krijgen een ATP-toernooi in Keulen, Sardinië en Kazachtsan en een WTA-toernooi in Tsjechië. Ze krijgen een uitzonderlijke licentie van een jaar.

Vanaf 12 oktober starten de toernooien in Keulen en Sardinië, terwijl de Astana Open in Kazachstan vanaf 26 oktober op het programma staat. In Tsjechië beginnen de vrouwen op 19 oktober.

"Nadat we dit jaar enorm veel hebben moeten annuleren, mogen we nu trots zijn dat we deze toernooien kunnen aankondigen. Het is een positieve stap in de juiste richting. Op deze manier kunnen we alle tennisfans weer wat plezier brengen, op een veilige manier", aldus ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.