Elise Mertens teleurgesteld na blamage: "Al wat ik deed was tevergeefs. Alles lukte bij haar"

De US Open zit erop voor Elise Mertens. Een halve finale zit er niet in voor onze landgenote, maar ze kan wel terugblikken op een knap toernooi. Dat maakt de zware nederlaag in de kwartfinale er niet minder zuur op.

Tegenspeelster Victoria Azarenka gunde Elise Mertens maar een spelletje in de kwartfinale, die eindigde op 6-1, 6-0. "Het was niet mijn slechtste wedstrijd, al was het ook niet goed genoeg. De score vond ik wel overdreven", baalde Mertens op de persconferentie.

Positieve zaken onthouden

"Elke bal die ze raakte was goed. Wat ik ook probeerde, de moeite was tevergeefs. Ik ben blijven vechten, heb alles geprobeerd, maar haar in de problemen brengen zat er simpelweg niet in. Ze had alles onder controle", vatte Mertens haar frustraties samen.

Dit was niet de manier waarop Mertens uit het toernooi wou verdwijnen. "Ik wil het niet te negatief opnemen. Ja, dit doet pijn, maar ik heb ook goed gepresteerd in de andere matchen en veel gewonnen. Dat wil ik onthouden", besloot ze.