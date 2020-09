Elise Mertens sprokkelt amper één spelletje in kwartfinale tegen ijzersterke opponente

A woman on a mission. We hebben het dan helaas niet over Elise Mertens. Wel over haar tegenstandster in de kwartfinales van de US Open, Victoria Azarenka. De Wit-Russische gaf helemaal niets prijs. Mertens won amper één spelletje.

Nochtans was er tot dusver helemaal niets mis met de prestaties van Mertens in New York. In haar kwartfinale draaide de opslag minder en maakte ze iets meer fouten, het was vooral Azarenka die het op de belangrijke momenten uitstekend deed. Het was een kwestie van details in de eerste set en toch stond er na iets meer dan een halfuur een zware score op het bord: 6-1 voor Azarenka. AZARENKA ZEER ONTSPANNEN Het is van 2013 geleden dat die nog eens een Grand Slam won. De voorbije jaren presteerde die zeer wisselvallig, maar ze won met WTA Cincinnati wel het voorbereidingstoernooi op de US Open en lijkt eindelijk weer het niveau te halen waarmee ze een gooi kan doen naar een grandslamtitel. Azarenka speelde vooral opvallend ontspannen en pakte uit met diepe slagen. Zo was er geen ruimte voor Mertens om weer in de match te komen. Onze landgenote wist geen spelletje meer te winnen en kreeg een zware rekening gepresenteerd: 6-1 en 6-0.