Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op het graveltoernooi van Istanbul

Alison Van Uytvanck heeft haar tweede wedstrijd op het graveltoernooi van Istanbul verloren. Danka Kovinic, de nummer 92 van de wereld, won in twee sets van onze landgenote: 6-3 en 6-4.

Alison Van Uytvanck kon gisteren haar eerste wedstrijd winnen in Istanbul, maar deze middag heeft onze landgenote in de tweede ronde verloren. Ze verloor van Danka Kovinic, een speelster uit Montenegro.

Kovinic is de nummer 92 van de wereld en in elke set was ze net iets sterker dan Van Uytvanck. Volgens Sporza haalde Kovinic de eerste set binnen met 6-3 en ook de tweede set werd door haar gewonnen met 6-4. Het toernooi van Van Uytvanck zit er dus op.