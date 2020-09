Naomi Osaka plaatst zich makkelijk voor halve finale US Open

Naomi Osaka heeft zich als tweede geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Japanse was een klasse te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers.

Rogers had de vorige partijen van Osaka al gewonnen en de Japanse kampte ook met een lichte dijbeenblessure, maar daar was tijdens de match niets van te merken.

In een uur en twintig minuten behaalde Osaka al bij al makkelijk een overwinning. Het werd 6-4 en 6-3.

"Ik zag Rogers als de favoriet, aangezien ik nog nooit van haar had weten te winnen. Ik ben dus enorm blij dat ik daar nu in geslaagd ben. Er valt een hele last van mijn schouders", aldus de tweevoudig grandslamwinnares.