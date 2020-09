Elise Mertens wipte Sofia Kenin uit toernooi en verloor nog geen enkele set: "Maar ik ben geen favoriet"

Elise Mertens is aan een ijzersterke US Open bezig en zit al in de kwartfinales.

Daarin neemt ze het op tegen Victoria Azarenka, die voor Mertens de favoriet is. "Ze is een heel complete speelster, die altijd naar oplossingen zoekt. Ze is ook nog eens erg ervaren, dus chuif mij de favorietenrol niet toe", zegt Mertens aan Sporza.

Nochtans verloor Mertens nog geen enkele set op de US Open en boekte ze al de meeste zeges dit jaar. "Azarenka wist de finale van het Cincinatti-toernooi te winnen en is in goede vorm. Ik hoop dat ik mijn niveau van tegen Kenin weer haal."

Een favorietenrol wil ze dus niet op zich nemen, maar vertrouwen in zichzelf heeft ze wel. "Fysiek voel ik me goed. Ik wil me tonen. Maar het zijn nog drie wedstrijden en er zitten nog enkele grote namen in het toernooi."