Carreno Busta tweede halve finalist na thriller van vier uur

Na Alexander Zverev is nu ook de tweede halve finalist bekendgeraakt. Carreno Busta versloeg Denis Shapovalov na een thriller van meer dan vier uur.

Shapovalov versloeg in de vorige ronde David Goffin, terwijl Busta zich kon plaatsen voor de kwartfinale dankzij de diskwalificatie van Novak Djokovic. Beide waren aan elkaar gewaagd, maar het was de Spanjaard die aan het langste eind trok.

De eerste set eindigde in het voordeel van Shapovalov, 3-6. Maar de vele fouten van de Canadees kosten hem de tweede en de derde set. De vierde set was Shapovalov weer in goede doen (0-6), maar na meer dan vier uur besliste Busta de wedstrijd door de laatste set met 6-3 te winnen.

"Ik ben stikkapot, maar heel, heel gelukkig", zei de Spanjaard na afloop. Busta kan zich opmaken voor een halve finale. Daarin neemt hij het op tegen de Duitser Alexander Zverev.