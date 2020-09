Alexander Zverev plaatst zich als eerste voor halve finales US Open

Alexander Zverev is de eerste naam die we kunnen noteren voor de halve finales van de US Open. Voor de 23-jarige Zverev een primeur.

Alexander Zverev moest het in de kwartfinales opnemen tegen Borna Coric (ATP-32). De Duitser verloor dan wel de eerste set met 1-6, hij zette al snel orde op zaken. Uiteindelijk werd het nog 7-6 (7-6), 7-6 (7-1) en 6-3. Voor de Duitser is het de eerste keer ooit dat hij in de halve finales staat van de US Open. Daarin mag hij het opnemen tegen de winnaar van het duel Busta-Shapovalov. Die laatste schakelde in de vorige ronde David Goffin uit. De twee andere kwartfinales die nog op het programma staan zijn die tussen Medvedev en Rublev en die tussen Thiem en De Minaur.