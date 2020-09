Sabine Appelmans vindt prestaties van Elise Mertens indrukwekkend: "Ze mag zeker dromen van meer"

Elise Mertens maakt indruk op de US Open. Onze landgenote heeft zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales na een sterke wedstrijd tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. Ook Sabine Appelmans vindt dat Mertens indrukwekkend aan het spelen is.

Bij Sporza vertelde Sabine Appelmans dat Elise Mertens misschien zelfs mag dromen van meer. "Ze is in een supervorm. Als ze een perfecte wedstrijd speelt, kan ze iedereen kloppen. Aangezien 6 van de top 10-speelsters niet aanwezig zijn, mag ze dromen van meer", aldus Appelmans.

Volgens Appelmans is het een voordeel voor Mertens dat ze al is uitgeschakeld in het dubbelspel. "Nu kan ze zich volledig focussen op het enkelspel. Nu moet het enkelspel ook voorrang krijgen in haar carrière", is de ex-tennisster duidelijk.