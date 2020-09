Opvallende statistiek in het tennis: Voor het eerst in de geschiedenis van een grandslamtoernooi staan drie moeders in de kwartfinales

De kwartfinalisten op de US open zijn bekend bij de vrouwen. Elise Mertens is van de partij, maar ook Osaka, Serena Williams, Rogers, Putintseva, Brady, Azarenka en Pironkova zitten in de kwartfinales.

Dankzij Serena Williams, Victoria Azarenka en Tsvetana Pironkova kan de US Open een opvallende statistiek voorleggen, want het is de eerste keer in de geschiedenis van een grandslamtoernooi dat drie moeders zich hebben kunnen plaatsen voor de kwartfinales.

Ook Elise Mertens is nog steeds van de partij en Mertens neemt het op tegen één van die moeders, want in de kwartfinales speelt onze landgenote tegen Victoria Azarenka.