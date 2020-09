Nummer 1 van de wereld bij de vrouwen gaat niet deelnemen aan Roland Garros

Ashleigh Barty komt dit jaar niet meer naar Europa. De nummer één van de wereld zal daardoor niet deelnemen aan Roland Garros. Nu is ze er ook niet bij op de US Open en ze heeft al sinds februari geen toernooi meer gespeeld.

Het is al van februari geleden dat Barty nog eens aan een toernooi heeft deelgenomen. Het coronavirus is niet de enige reden waarom ze niet zal deelnemen, want volgens Barty heeft ze ook geen ideale voorbereiding gehad. Haar trainer zat namelijk vast in Australië door de gesloten grenzen.