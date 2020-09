Elise Mertens zeer gelukkig met haar overwinning: "Ik gaf niet echt iets prijs"

Knappe prestatie van Elise Mertens op de US Open. Onze landgenote haalde het in de achtste finales van de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets (6-3 en 6-3). Mertens was uiteraard enorm gelukkig met haar overwinning.

Het is Elise Mertens gelukt. De Belgische tennisster heeft zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open na een knappe overwinning tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-3. Na de wedstrijd was Elise Mertens zeer gelukkig. "Ik was vooral bezig met mijn eigen spel. Mijn opslag ging goed en ik gaf bijna niets weg", staat te lezen bij Sporza. In de kwartfinales zal Elise Mertens het opnemen tegen Viktoria Azarenka, de nummer 27 van de wereld.